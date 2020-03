Weißblech, auch bekannt als Verpackungsstahl, ist ein permanentes Material in einem geschlossenen Kreislauf. Es ist zu annähernd 100 Prozent recycelbar - praktisch unendlich oft und ohne Downcycling, also ohne Minderung der Qualität, da seine inhärenten Eigenschaften erhalten bleiben. Demzufolge ist Weißblech das perfekte Material für Multirecycling. In der Praxis bedeutet dies, dass auch bereits recyceltes Material in einem nächsten Schritt erneut stofflich wiederverwertet werden kann. Aufgrund seiner magnetischen Eigenschaften ist Verpackungsstahl das am leichtesten zu sammelnde und wiederzuverwertende ...

