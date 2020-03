Möglich wird dies durch einen verlängerten Schneckenhub beim Schneckendurchmesser von 18 mm und einer um 25 Prozent erhöhten Einspritzkraft. Die beiden Spritzgießautomaten verwenden nicht die bei dieser Maschinengröße übliche Kolbenplastifizierung, sondern setzen auf eine Schneckenplastifizierung von 8 bis 18 mm nach dem "First in first out"-Prinzip. Dabei stehen maximale, spezifische Spritzdrücke ...

Den vollständigen Artikel lesen ...