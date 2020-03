Zürich (awp) - Die Finanzgruppe Valartis ist nach ersten Berechnungen 2019 in die Gewinnzone zurückgekehrt. So habe man im vergangenen Geschäftsjahr einen Gewinn zwischen 2 und 3 Millionen Franken erwirtschaftet, teilte die Gesellschaft am Dienstag mit. Im Jahr zuvor war ein Verlust von 6,9 Millionen angefallen. Der Gewinn ...

