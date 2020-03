Heerbrugg (awp) - Die in der Komponentenfertigung und im Baubedarfshandel tätige SFS-Gruppe expandiert in Nordamerika. Sie übernimmt dort die US-Firma Truelove Maclean und ergänzt damit ihre Produktion in den USA um die Tiefziehtechnik. TM sei ein Anbieter tiefgezogener Komponenten vorrangig für Kunden aus der Autoindustrie. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...