Genf (awp) - Die Privatbank Rothschild Co Bank hat 2019 nach dem Verkauf des Trust-Geschäfts eine schwierige Wende vollzogen. In der neuen Aufstellung hat die Schweizer Tochter der französischen Bankengruppe weiter investiert, was aufs Ergebnis drückte. Die verwalteten Vermögen haben hingegen deutlich zugenommen. "2019 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...