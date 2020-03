Guten Morgen, der DAX ging am Vortag bei 8.742 Punkten aus dem Handel, nachdem der Index im Tagesverlauf bereits bis unter 8.300 Punkte gefallen war. Nachbörslich ging es wieder deutlich bis 8.540 Punkte runter, bevor dem DAX im außerbörslichen Handel in der Nacht und am frühen Morgen ein erneuter Kursanstieg bis 9.100 Punkte gelang. Der DAX befindet sich weiterhin klar im Abwärtstrend, aber aktuell in einer normalen Gegenbewegung. Wohl auch ausgelöst durch massive Interventionen der US-Notenbank ...

