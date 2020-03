Ordentlich unter die Räder kam in den letzten Tagen im Zuge des Gesamtmarkt-Crashs auch die Aktie des Zahlungsabwicklers Wirecard. Seit dem 21. Februar 2020 (als der Absturz so richtig losging) haben die Aktien bis auf ihr gestern erreichtes Jahrestief bei 79,68 Euro mehr als 40 Prozent an Wert verloren. Nachrichten, wie die zuletzt vereinbarten Kooperationen mit dem Fahrdienstvermittler GRAB, dem Bezahlspezialisten Klarna oder die in Teilen bereits veröffentlichten Ergebnisse des Sonderber..

