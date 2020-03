Zahltag für Anleihegläubiger des finnisches Finanzdienstleisters Ferratum: So hat die 100%-Tochter Ferratum Bank eine vorrangige und unbesicherte Schuldverschreibung über 40 Mio. EUR vollumfänglich und fristgerecht zurückgezahlt. Heute außerdem in den News: Deutsche Bahn fährt mit dritter Anleihe in 2020 ein und Diok RealEstate wächst auch 2019 weiter dynamisch. Ferratum Bank p.l.c. zahlt Anleihe ...

