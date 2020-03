Der Deutsche Aktienindex ist im gestrigen Handelsverlauf einer wichtigen Unterstützung sehr nah gekommen - den Hochs aus dem März 2000 und dem Juli 2007 bei 8.136 Punkten. Von dort an setzte eine Erholung ein, die sich heute Morgen zunächst auch fortgesetzt hat. Das war wichtig und ist erst einmal ein gutes Zeichen. Zum Handelsstart in Frankfurt sah es auch noch so aus, als würde die Wall Street diesmal mit der Handelsbegrenzung nach oben im S&P Future starten, aber nun bröckeln hier die Kurse schon ...

