++ Europäische Aktien eröffnen höher; Gewinne werden schnell wieder abgegeben ++ ZEW-Konjunkturerwartungen fallen im März auf -49,5 Punkte ++ Volkswagen schließt Produktionsstätten in vier europäischen Ländern ++Die globalen Aktien hatten einen sehr schwachen Start in die Woche, wobei die Wall Street gestern um 12% fiel. Die europäischen Indizes versuchten zu Beginn der heutigen Sitzung die gestrigen Verluste auszugleichen. Allerdings konnten die Bullen die Gewinne nicht lange halten und die meisten wichtigen Indizes aus Europa notieren bereits in der Verlustzone. Die ZEW-Konjunkturerwartungen für März konnten die Stimmung nicht verbessern, da der Index von 8,7 auf -49,5 Punkte fiel. Dies ist der schwächste Wert seit Ende 2011. Spanien, Frankreich und Belgien verbieten Leerverkäufe Der Ausbruch des Coronavirus ...

