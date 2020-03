Ort des Tages: Magna International Automobilwerk. Magna International Inc. ist ein kanadisch-österreichischer Automobilzulieferer mit Hauptsitz in Aurora, Kanada. Der europäische Zweig wird von Wien aus gesteuert und in Graz befindet sich ein Automobilwerk. Das Unternehmen ist an der New York Stock Exchange und an der Toronto Stock Exchange gelistet. Weltweit hat der Konzern in 28 Ländern über 168.000 Beschäftigte in 338 Produktionsbetrieben und 96 Entwicklungszentren. Dieser und weitere Orte des Tages auf unserer Finanzmap für Österreich: Share link (Der Input von Leya Hempel für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 17.03.)

