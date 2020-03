Lesen Sie im folgenden Link die Unternehmensneuigkeiten von ALMONTY INDUSTRIES (TSX: AII / OTCQX: ALMTF / Frankfurt: 1MR): Almonty informiert über die Lage in der Mine Sangdong mit Bezug auf das Coronavirus TORONTO - 13. März 2020 - Als Reaktion auf zahlreiche Anfragen und Besorgnisbekundungen seitens der Anleger und Aktionäre informiert Almonty Industries Inc. (TSX:AII) ("Almonty") angesichts der jüngsten Ausbreitungen des Coronavirus-19 ("COVID- 19") über die aktuelle Lage und Entwicklung in seiner unternehmenseigenen Mine Sangdong in Südkorea. Zuletzt hat sich in Korea in Zusammenhang mit COVID-19 eine Stabilisierung der Lage abgezeichnet. Die Zahl der täglichen Neuerkrankungen ist mehrere Tage hintereinander in den Hunderterbereich gesunken. Das ...

