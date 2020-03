Nasdaq-100 - Das Erholungspotenzial voll ausgereizt

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Erst am Freitag wurde an dieser Stelle eine mögliche Gegenbewegung im Nasdaq-100 Index bis hin zur Marke von 8.000 Punkten thematisiert. Dass es aber so schnell gehen und der Index noch am selben Tag diese Marke abarbeiten würde, war in jedem Fall nicht erwartet. Von dieser technischen Gegenreaktion spricht aber in der laufenden Woche niemand mehr. Im heutigen Handel notiert der Index bereits unter 7.000 Punkten.

Zwei Unterstützungen stehen heute und in den kommenden Tagen im Fokus. Zum einen ein Aufwärtstrend, der bereits seit dem Jahr 2010 Bestand hat und beispielsweise auch die Korrektur im Jahr 2018 beendete. Dieser verläuft bei gut 7.100 Punkten. Zum anderen notiert bei 6.936 Punkten ein wichtiges Zwischentief im Chart. Für die Bullen gilt es, diese Marken auch in den kommenden Tagen zu verteidigen. Ansonsten drohen Abgaben bis zum EMA200 Woche bei 6.750 Punkten und darunter bis zum Tief aus dem Jahr 2018 bei 5.895 Punkten.

Erholungen treffen gestaffelt bei 7.356, 7.464 und 7.691 Punkten auf Widerstände. Die größte Hürde bleibt aber auch weiterhin der Bereich um 8.000 Punkte. Ohne klare Umkehrsignale in den Tageskerzen sollte man auf der Long-Seite weiterhin vorsichtig agieren.

Nasdaq-100 in Punkten im Wochenchart; 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 10.12.2018 - 17.03.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Nasdaq-100 in Punkten im Monatschart; 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.03.2015 - 17.03.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

