Zürich (awp/sda) - Zum Schutz des Kassenpersonals in den Migros-Filialen montiert der Grossverteiler in den nächsten Tagen Plexiglasscheiben an den Kassen. Um den Empfehlungen des Social Distancing"gerecht zu werden, appelliert Migros auch an die Solidarität der Kundinnen und Kunden, Für die Migros habe der Schutz ihrer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...