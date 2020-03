Zürich (awp) - Der Flughafen Zürich hat auf die neusten Weisungen des Bundesrats reagiert. Ab heute sei die Mehrheit der Läden und Restaurants am Flughafen geschlossen, heisst es in einer Medienmitteilung vom Dienstag. Die Regelung gelte bis mindestens am 19. April.Von der Massnahme nicht betroffen seien Apotheken, Lebensmittelgeschäfte, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...