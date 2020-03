wikifolio-Trader Michael Flender spricht in einem Video-Statement über die aktuelle Marktlage. Wie geht's weiter im Dax? Wann kommt die Wende? Quelle: wikifolio.com Das Coronavirus hat im Dax mit einem Verlust von fast 40 Prozent in vier Wochen zu einer regelrechten Kernschmelze geführt, kommentiert Michael Flender ( GoldeselTrading ) das Geschehen. Auch in seinen beiden Top-wikifolios Goldesel-Trading und Goldesel-Investing blieb kein Stein auf dem anderen. Jetzt, in einer Phase der Zwangsliquidierungen noch zu verkaufen, sei aber nicht sinnvoll, so der Trader: "Die Gegenbewegung wird ...

Den vollständigen Artikel lesen ...