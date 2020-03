17. März 2020 - Canada Cobalt Works Inc. (TSXV: CCW) (OTC: CCWOF) (Frankfurt: 4T9B) (das "Unternehmen" oder "Canada Cobalt") freut sich bekannt zu geben, dass am 7. Mai 2020 eine Sonderversammlung (die "Versammlung") seiner Aktionäre abgehalten wird, um den Namen des Unternehmens in "Canada Silver Cobalt Works Inc." zu ändern. Das Börsenkürzel CCW bleibt unverändert.Die Namensänderung ist Gegenstand eines Sonderbeschlusses, der die Zustimmung von mindestens 66 % (zwei Drittel) der von den persönlich oder in Vertretung anwesenden Aktionären auf der Versammlung am 7. Mai abgegebenen Stimmen erfordert.Marc T. Bamber, Director von Canada Cobalt, sagt dazu: "Angesichts der wachsenden Bedeutung der hochgradigen Silberentdeckung bei Castle East, im Zentrum eines robusten, ehemaligen Silber-Bergbaucamp mit Kobalt als wichtigem Nebenprodukt, ist es notwendig, ‚Silber' zu einem Teil des vollständigen Namens des Unternehmens zu machen. Damit wird CCW auf den Radar von mehr Investoren mit einem Silberschwerpunkt gebracht und zwar zu einem Zeitpunkt, an dem die Aussichten für Silber angesichts der aktuellen Lage und der globalen Entwicklungen nach Einschätzung des Managements nicht besser sein könnten."Herr Bamber fügt hinzu: "Zugleich spiegelt der Name ‚Canada Silver Cobalt Works' auch unseren Wettbewerbsvorteil im Kobaltbereich und die Tatsache wider, dass wir nun mit einer Verarbeitungsanlage in der Stadt Cobalt auch vertikal integriert sind. Das Börsenkürzel CCW, das ein integraler Bestandteil unseres Brands ist, wird sich nicht ändern. Das Logo wird geringfügig angepasst werden und unsere Website wird stark überarbeitet werden. Darüber hinaus sondieren wir die Möglichkeit einer Notierung an der London Stock Exchange."Über Canada Cobalt Works Inc.Die Vorzeigemine Castle von Canada Cobalt und das 78 Quadratkilometer große Konzessionsgebiet Castle weisen beträchtliches Explorationspotenzial für Silber, Kobalt, Nickel, Gold und Kupfer im produktiven, vormals produzierenden hochgradigen Silbergebiet Gowganda im Norden von Ontario auf. Angesichts des Untertagezugangs bei Castle, einer Pilotanlage zur Herstellung von kobaltreichen Schwerkraftkonzentraten vor Ort und eines eigenen hydrometallurgischen Verfahrens zur Herstellung von technisch hochwertigem Kobaltsulfat und Nickel-Mangan-Kobalt (NMC)-Formulierungen, das als Re-2OX bekannt ist, befindet sich Canada Cobalt in einer günstigen strategischen Position, um ein vertikal integrierter nordamerikanischer Marktführer bei der Kobaltförderung und -gewinnung zu werden, während es gleichzeitig einen leistungsstarken neuen Silber-Gold-Marktzyklus nutzt."Frank J. Basa"Frank J. Basa, P. Eng.President und Chief Executive OfficerFür weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Ansprechpartner:Frank J. Basa, P.Eng.,President and CEO1-416-625-2342Marc Bamber,Directormb@buffaloassociates.com+44-7725-960939Canada Cobalt Works Inc.3028 Quadra CourtCoquitlam, B.C., V3B 5X6CanadaCobaltWorks.comDie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen und beinhaltet, beschränkt sich jedoch nicht auf, Aussagen zur zeitlichen Planung und zum Inhalt der zukünftigen Arbeitsprogramme, zu den geologischen Interpretationen, zum Erwerb von Grundrechten, zu den potenziellen Methoden der Rohstoffgewinnung, etc. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Umstände und sind somit typischerweise Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Die tatsächlichen Ergebnisse können unter Umständen wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen prognostiziert werden.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: Englische Originalmeldung Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: ÜbersetzungNEWSLETTER REGISTRIERUNG:Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: Newsletter...Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA1348521024