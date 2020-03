Die Märkte rund um den Globus sind in Aufruhr. Investoren liquidieren alles, was sich zu Geld machen lässt. Ob Bitcoin, Gold oder Aktien - scheinbar alles wird in der Panik zu Geld gemacht. Die Corona-Krise entwickelt sich zur Mutter aller Krisen. Doch nicht alles, was tief fällt, ist auch Fallobst. Die Stunde Null für Langfristinvestoren hat geschlagen.40 Prozent Verlust innerhalb weniger Wochen. Die DAX-Bilanz liest sich wie ein schlechter Roman aus der Feder eines Apokalyptikers. Nur wenige Tage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...