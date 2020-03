Paulo Andrade ist von nun an für die Steigerung des HVAC-Vertriebs in sechs Regionen (Frankreich, Spanien, Portugal, Deutschland, Beneluxländer/Vereinigtes Königreich und Osteuropa) sowie die Großkunden und den zweistufigen Vertrieb in der Europäischen Union und im Mittleren Osten und in Afrika zuständig.

Er begann seine Karriere 1998 in Brasilien bei Lennox International Incorporated (LII) als Vertriebsmitarbeiter für Heatcraft. Anschließend übernahm er verschiedene Vertriebsleitungsfunktionen und wurde 2008 schließlich zum Sales Director für Heatcraft Südamerika befördert. Ab 2017 war Andrade als Sales Director für Lennox EMEA in Spanien tätig, wo er den Umsatz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...