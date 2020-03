Hoffnungen auf staatliche Unterstützung in der Coronavirus-Krise sowie die Erholung an der Wall Street haben Europas wichtigsten Aktienmärkten am Dienstag etwas Entspannung von der jüngsten Verlustserie gebracht. Der EuroStoxx 50 schloss nach einem nervösen Handelstag und deutlichen Schwankungen mit einem Gewinn von 3,3%, der französische CAC 40 gewann letztlich 2,8%, der Londoner FTSE 100 konnte um 2,6% zulegen und für den deutschen Dax gab es einen um 1,4% höheren Schlusskurs. Mit ein Grund für die steigenden Kurse war das von einigen Börsen verhängte Verbot für Leerverkäufe, zumindest für selektive Titel. Aus Branchensicht wurden Telekomwerte europaweit am stärksten nachgefragt, der entsprechende Sektorindex stieg ...

