Royal Bank of Canada preiste Covered Bonds (CB) mit einem Volumen von EUR 1 Mrd. und einer Laufzeit von fünf Jahren bei MS+40 BP. Die veränderte Marktsituation wird exemplarisch durch den erst vergangene Woche gepreisten CB der Bank of Nova Scotia deutlich gemacht. Dieser wurde bei gleicher Laufzeit bei MS+20 BP gepreist (EUR 1,25 Mrd.). Die ebenfalls kanadische Toronto Dominion Bank entschloss sich einen GBP denominierten CB mit einer Laufzeit von drei Jahren im Laufe des heutigen Tages zu verschieben. Zu dem in der in der letzten EZB-Sitzung angekündigten "Brücken LTRO" publizierte die EZB gestern die ersten Daten. Demnach wurden in der ersten von geplanten 13 wöchentlichen Operationen den Banken EUR 109 Mrd. an LTRO ...

