FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Deutschen Bank haben am Mittwoch verhalten positiv auf die Nachricht reagiert, dass Deutschlands Banken künftig auf den Kapitalpuffer zugreifen dürfen. Zuletzt lag die Aktie mit 0,7 Prozent moderat im Plus. Zwischenzeitlich hatte der Gewinn 6,5 Prozent betragen. Commerzbank -Aktien verloren unterdessen 1,6 Prozent.



Mit der Maßnahme dürften Verluste der Banken wegen der Verspannungen an den Finanzmärkten zwar tendenziell besser aufgefangen werden, hieß es im Handel. Allerdings zeige der Schritt auch, wie schwierig die Situation der Geldhäuser gegenwärtig sei. Die kurz- und mittelfristigen Aussichten für die Kreditnachfrage seien düster, es drohten vielmehr verstärkt Kreditausfälle. Der europäische Bankensektor ist seit Beginn des Börsen-Crash um mehr als 40 Prozent eingebrochen./bek/jha/



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX