Während die meisten Aktien in Deutschland am Mittwoch erneut abwärts taumeln, haussieren die Papiere von BioNTech. Der Kurs des Mainzer Biopharma-Unternehmens profitiert von der realistischen Aussicht auf eine Entwicklung eines Impfstoffs gegen das Coronavirus.Die BioNTech-Aktie +55,89% explodiert am Mittwoch und überspringt am Vormittag sogar zeitweise die 100-Euro-Marke. Dort setzten erste Gewinnmitnahmen ...

