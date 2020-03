++ Europäische Aktien ziehen sich zurück; Futures des S&P 500 erreichen "Limit Down" ++ DE30 versucht Marke von 8.500 Punkten zu verteidgen ++ Europäische Pkw-Neuzulassungen gingen im Februar um 7,2% zurück ++Die Stimmung an den globalen Finanzmärkten ist heute schlecht. Der Future-Handel beim S&P 500 wurde nach einem erneuten "Limit Down" eingestellt, während die meisten europäischen Blue-Chip-Indizes in der Verlustzone notieren. Die von den Regierungen angekündigten Konjunkturmaßnahmen haben sich nur kurzfristig auf die Stimmung ausgewirkt, da die Sorgen um das Coronavirus an die Märkte zurückkehren. Konjunkturmaßnahmen der europäischen Länder Während sich die Finanzmärkte in erster Linie auf das US-Konjunkturpaket konzentrieren, sollte ...

