Paris (awp/sda/afp) - Der französische Pharmakonzern Sanofi hat der Regierung in Paris ein Malaria-Medikament zur Behandlung von Coronavirus-Infizierten angeboten. Erste Studien zu dem Medikament Plaquenil seien "vielversprechend", erklärte das Unternehmen am Mittwoch. Sanofi stellte mehrere Millionen Dosen in Aussicht, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...