Max Deml hat in der ÖkoInvest-Ausgabe vom 16. März ein umfassendes Update zu European Lithium verfasst. Sein Fazit vorab: Deml bleibt beim Buy für spekulativ orientierte Investoren. Stefan Müller sei als Non-Executive-Director von EL zurückgetreten, weil er u.a. die erneute Verwässerung so nicht mehr mittragen konnte. Er bleibe aber bis auf weiteres Aktionär und steht unter gewissen Umständen mit Investoren bereit, um den Kapitalbedarf zu decken; da er inzwischen davon ausgeht, dass die zum Jahreswechsel gemeldete Finanzierung ev. nicht mehr stattfinden wird. Die Verantwortlichen rund um CEO Dietrich Wanke bleiben jedenfalls für Lithium in Kärnten optimistisch. gabb-Input: Es wäre sinnvoll, aus EL eine rein österreichische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...