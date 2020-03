18.03.2020 Oliver Schumy, CEO der IMMOFINANZ AG, scheidet einvernehmlich als Vorstandsmitglied der Gesellschaft per heute, 18. März 2020, aus. Die vorzeitige Beendigung erfolgt in beiderseitigem Einvernehmen aus persönlichen Gründen. Der Vorstand der Gesellschaft setzt sich somit ab 19. März 2020 aus den Mitgliedern Dietmar Reindl und Stefan Schönauer zusammen, die alle Agenden fortführen. "Oliver Schumy hat in den zurückliegenden Jahren einen wertvollen und nachhaltigen Beitrag zur erfolgreichen Neuaufstellung der IMMOFINANZ geleistet. Dafür gebührt ihm der ausdrückliche Dank des Aufsichtsrats", sagt Michael Knap, Aufsichtsratsvorsitzender der IMMOFINANZ. "Die Auflösung des Vertrags steht in: " ...

