Die Standorte auf dem Kontinent, die am meisten von der Pandemie betroffen seien, würden zunächst für eine Woche schliessen, teilte der Continental-Wettbewerber am Mittwochabend in Clermont-Ferrand mit. Das betreffe Werke in Frankreich, Spanien und Italien, betonte der Konzern auf Nachfrage.Die Prognose für 2020, die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...