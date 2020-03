DAX, Dow Jones & Co befinden sich im freien Fall. Die Ausbreitung des Coronavirus in Europa und in den Vereinigten Staaten stellt die Welt vor neue Herausforderungen. Die von Panik getriebenen Verkäufe erfassen mehr und mehr Anlageklassen, selbst Anleihen sind nicht mehr sicher. Ein Kommentar von DER AKTIONÄR-Herausgeber Bernd Förtsch.40 Prozent Verlust innerhalb von vier Wochen. Das klingt wie aus der Feder eines übereifrigen Apokalyptikers. Der Corona-Crash sprengt jede Vorstellungskraft. Und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...