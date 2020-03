Gestern weiteten sich die Credit Spreads nochmal deutlich (IG +18 BP auf 205 BP, HY +65 BP auf 834 BP, SenFin +37 BP auf 236 BP, SubFin +32 BP auf 365 BP) aus. AT: Die Verbund AG veröffentliche gestern ihr Q4 2019 Ergebnis. Neben einem im Jahresvergleich um 37 % höheren EBITDA (EUR 1.184 Mio.), wurde auch ein Zuwachs beim operativen Cashlfow von 81 % auf EUR 1.204 Mio. verzeichnet. Für 2020 erwartet das Management ein EBITDA in der Bandbreite von EUR 1.150-1.340 Mio. Darüber hinaus veröffentlichte gestern die S Immo AG ihre Ergebnisse für 2019. Neben einem Rekord-Konzernergebnis von EUR 213 Mio. (2018: 204 EUR), konnte u.a. auch der FFO I im Jahresvergleich auf EUR 64,7 Mio. (2018: EUR 61,1 Mio.) gesteigert werden. Darüber hinaus gab das Unternehmen am Abend ...

