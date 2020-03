Auch Volkswagen kam am Mittwoch deutlich unter die Räder: Die Aktie wurde rege gehandelt, verlor jedoch über 10 Prozent und notierte damit bei etwa 87,20 Euro. Auch VW kündigte an, die Produktion in Deutschland und Europa für zunächst zwei bis drei Wochen ruhen zu lassen. Schlechte Nachrichten gab es für VW und Daimler obendrein noch von der Statistik: Im Februar sank die Zahl der Neuzulassungen in Europa um 7,4 Prozent - die Unsicherheit der Verbraucher wächst. EUWAX Der Autor stellt hier lediglich ...

