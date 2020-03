Der Automarkt in China bleibt auch in den ersten Märzwochen deutlich unter dem Niveau des Vorjahres. Nachdem die durchschnittlichen Tagesverkäufe in der ersten Märzwoche rund die Hälfte unter den Vorjahreswerten lagen, stand auch in der zweiten Märzwoche ein Minus von 44 Prozent zu Buche, wie der Branchenverband PCA (China Passenger Car Association) mitteilte.Es sieht zumindest nach einer langsamen Stabilisierung der Wirtschaft in China aus - dass nicht sofort alles wieder auf Hochtouren läuft, ...

