In Zeiten, in denen es haufenweise Herabstufungen hagelt, freut man sich über jede noch so kleine Ausnahme. Die liefern heute die Analysten der Privatbank Hauck & Aufhäuser in ihrer aktuellsten Studie zum Bausoftware-Spezialisten Nemetschek. Zwar sieht Analyst Christian Sandherr auch Bremsspuren, die in diesem Jahr die Auswirkungen des Coronavirus bei Nemetschek hinterlassen dürften. Aber zum einen ist Nemetschek gut ins neue Jahr gestartet, zum anderen hat das Unternehmen nach Meinung..

Den vollständigen Artikel lesen ...