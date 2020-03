Die Fachpack 2021 findet wie geplant statt. Die Messe Nürnberg twittert an die FachPack-Aussteller, dass man Planungssicherheit geben will und die Fachpack regulär vom 28.-30.09.2021 in Nürnberg stattfindet. Weitere Informationen werden Ende April angekündigt. Das bedeutet, dass 2021 erstmals interpack und Fachpack in einem Jahr stattfinden: die interpack musste bekanntlich aufgrund des Corona-Virus ...

