Nationalbank-Gouverneur Holzmann: 750 Milliarden-Paket kommt zur richtigen Zeit Utl: Müssen grenzüberschreitend zusammenstehenNationalbank-Gouverneur Robert Holzmann erklärte heute nach einer nächtlichen Sitzung des EZB-Rats, an der er als EZB-Ratsmitglied für Österreich teilnahm, dass die EZB ein umfangreiches EUR 750 Milliarden-Paket beschlossen hat."Dieses Paket ist die richtige Antwort auf die enormen Herausforderungen in dieser sehr schwierigen Zeit", so das österreichische EZB-Ratsmitglied. "Wir waren uns gestern einig, dass jetzt vor allem rasch und entschieden gehandelt werden muss. Die große Stärke von Notenbanken liegt unter anderem in ihrer schnellen Reaktionsfähigkeit", so Holzmann weiter."Entscheidend ist jetzt, alle Werkzeuge zu nutzen, die uns zur Verfügung stehen", so Holzmann weiter. "Das Programm läuft solange, bis die Covid-19 Krisenphase vorbei ist, jedenfalls aber bis Ende des Jahres und bietet damit Sicherheit in einer sehr unsicheren Zeit", so der Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank."COVID-19 macht nicht vor Landesgrenzen halt, dementsprechend sind jetzt vor allem international akkordierte Aktionen wie etwa das jetzt beschlossene EZB-Anleihen-Ankaufsprogramm notwendig und richtig. Zusammen mit dem 38 Milliarden Euro Hilfspaket der Bundesregierung stehen nun sehr umfangreiche und wirkungsvolle Maßnahmen zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus zur Verfügung", so der Gouverneur."Entscheidend ist jetzt, Solidarität zu zeigen und das Beste aus diesen besonderen Umständen für die Menschen, deren Arbeitsplätze und die Unternehmen zu machen. Ich bin jedoch überzeugt, dass wir mit einer internationalen Kraftanstrengung, wie auch dem gestern von uns im EZB-Rat beschlossenen Paket, auch diese Krise meistern werden", schloss Holzmann.