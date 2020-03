Jede Baisse läuft dann aus, wenn die Angst am größten ist und die Zuversicht am geringsten. Da es eine Epidemie als auslösenden Faktor einer markanten Marktschwäche noch nie gegeben hat, ging es in den letzten Wochen vor allem um Emotionen oder schlicht Angst. Damit sind wir bei der Psychologie. Angst entsteht ähnlich wie andere Gefühle mit einem Zenit und einem deutlichen Abstieg oder einer Wende. ...

