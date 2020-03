Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle stieg auf 229.973, von denen sich 86.256 erholt haben und 9.386 starben. In Europa, dem derzeitigen Epizentrum der Pandemie, stieg die Zahl der Fälle in Italien um 4.207, in Deutschland um 1.652 und in Spanien um 2.626. In den Vereinigten Staaten stieg die Zahl der bestätigten Fälle auf über 10.767, wobei zwei Mitglieder des Kongresses positiv auf das Virus getestet wurden. Millionen von Amerikanern blieben zu Hause. Das Virus hat 172 Länder erreicht. Wissenschaftler ...

