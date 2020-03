Nach dem heftigen Crash wegen der Corona-Epidemie scheint sich die Lage an den Aktienmärkten am Donnerstag etwas zu stabilisieren. Beim Bitcoin und vielen weitere Kryptowährungen startet derweil eine regelrechte Aufholjagd. Auf 24-Stunden-Sicht beläuft sich das Plus beim Bitcoin inzwischen bereits auf fast 20 Prozent. Die digitale Leitwährung hat damit innerhalb weniger Tage rund 50 Prozent aufgeholt und dabei zeitweise die 6.000-Dollar-Marke zurückerobert. Einige große Altcoins stellen diese Performance ...

