ams bestätigt seine Erwartung, das Öffentliche Angebot im 2. Quartal 2020 zu vollziehen. Die einzige verbleibende Bedingung zum Abschluss betrifft den Erhalt der erforderlichen behördlichen Genehmigungen. In der Zwischenzeit hat ams seine direkte Beteiligung an Osram auf 23,4% erhöht, wie es heitßt. Diese Erhöhung wurde aus bestehenden liquiden Mitteln finanziert. "Wir sind auf Basis unserer fortlaufenden Interaktion mit Osram zur Vorbereitung der Post-Merger-Integration mehr denn je von der offensichtlichen strategischen Logik und dem Wertschaffungspotenzial aus dem Zusammenschluss von ams und Osram überzeugt," sagt Alexander Everke, CEO von ams. "Diese Logik bleibt von der aktuellen, durch Covid-19 bedingten Situation an Kapital- sowie Endmärkten unberührt. Wir erhalten ...

