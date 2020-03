Zürich (awp) - Der Expansionsdienstleister DKSH hat ein neues Datum für seine Generalversammlung bekanntgegeben. Die ordentliche GV soll neu am 13. Mai 2020 stattfinden, schrieb DKSH am Freitag. Die Verschiebung der GV, die ursprünglich am 19. März geplant war, wurde bereits vor einigen Tagen wegen der Verordnung des Bundesrates ...

