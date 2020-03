Sehr geehrte Damen und Herren, bis gestern war die markttechnische Gesamtlage derart dramatisch überverkauft. Der deutsche Leitindex wird mitunter deswegen heute stabil in den Handel starten. Wichtige und nun zu beachtende Marken bewegen sich bei: 8.967 bis 8.261 Zähler (!). Die so immens wichtige Supportmarke bei 8.152 hat nun viermal in Folge gehalten. Die jeweiligen Tageskurse lagen zwar jedes Mal knapp darüber, im weiteren Tagesverlauf "drehte" der DAX dann intraday wieder "nach oben". Eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...