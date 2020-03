Guten Morgen, der DAX kann sich aktuell etwa im Bereich von 8.400/8.500 Punkten stabilisieren. Am Vortag ging der Leitindex mit einem Aufschlag von 2,0% bei 8.610 Punkten aus dem Handel. Vorbörslich zeigt sich der DAX am frühen Freitagmorgen bei 8.650 Punkten nur leicht höher. Am heutigen Freitag ist der große Verfallstermin, die Abrechnung für den DAX-Future findet um 13:00 Uhr statt. Es könnte heute volatil werden im DAX, was den Aktionen der institutionellen Investoren hinter den Kulissen geschuldet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...