1.723 Kilometer in weniger als 24 Stunden. Damit hat Michel von Tell nach eigenen Angaben einen neuen Weltrekord für Elektromotorräder aufgestellt. Auf einer Harley-Davidson Livewire überbot er die bisherige Bestmarke deutlich. Von Zürich aus ist der Schweizer Unternehmer von Tell am 11. März in Richtung Stuttgart gestartet (168 km). In der Folge pendelte er mehrmals 220 Kilometer über die A81 von ...

