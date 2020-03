Zürich (awp) - Mit der Erholung an den Finanzmärkten steigen auch die Kurse des Bitcoin und der weiteren Kryptowährungen wieder an. Der Bitcoin hat in der Nacht die Marke von 6'000 US-Dollar überschritten und notiert am Vormittag bereits wieder bei über 6'600 Dollar. Angelockt durch die vermeintlich günstigen Preise an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...