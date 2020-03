Mittwoch,18. März 2020, Hausarrest Tag 4 Liebes Tagebuch! Heute haben wir uns Abwechslung gegönnt, an diesem sonnigen Frühlingstag einfach mal so schnell zwischendurch einen Spaziergang gemacht. Gemeinsam - mein lieber Gatte und ich - am Nachmittag eines "ganz normalen" Arbeitstages. Aus mehreren Gründen ein ungewöhnliches Gefühl: an einem "normalen" Arbeitstag gehen wir am Nachmittag eigentlich nie spazieren, schon gar nicht gemeinsam. Entfernt hat mich das Gefühl an "Schule schwänzen" erinnert, eine prickelnde Mischung aus Freiheit und Anarchie einerseits, und der Angst entdeckt zu werden, andererseits. Hätten wir einen Hund, wäre dieser Spaziergang natürlich auch in Zeiten wie ...

