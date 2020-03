Die aktuell längste Serie: Manitowoc mit 4 Tagen Plus in Folge (Performance: 267.31%) - die längste Serie dieses Jahr: Swiss Re 13 Tage (Performance: 7.16%). Tagesgewinner war am Donnerstag Mologen mit 39,69% auf 0,09 (77% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 40,00%) vor Callaway Golf mit 35,02% auf 7,21 (100% Vol.; 1W -25,59%) und Telecom Italia mit 24,36% auf 0,38 (75% Vol.; 1W 18,07%). Die Tagesverlierer: William Hill mit -27,73% auf 0,33 (1826% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -73,18%), Osram Licht mit -17,78% auf 22,20 (127% Vol.; 1W -49,92%), Bertelsmann mit -16,00% auf 210,00 (518% Vol.; 1W -33,96%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Roche GS (5718,9 Mio.), Novo Nordisk (4535,44) und McDonalds (3819,24) ....

