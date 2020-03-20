BERENBERG HEBT FUCHS PETROLUB AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 38 (42) EUR- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR DEUTZ AUF 3,40 (4,50) EUR - 'HOLD'- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR K+S AUF 4,50 (6,50) EUR - 'SELL'- COMMERZBANK SENKT DELIGNIT AG AUF 'REDUCE' (HOLD) - ZIEL 3,80 (6,55) EUR - DEUTSCHE BANK HEBT RHEINMETALL AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 80 (105) EUR - DEUTSCHE BANK SENKT ZIEL FÜR BMW AUF 65 (90) EUR - 'BUY'- JEFFERIES HEBT AIRBUS AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 80 (120) EUR- MORGAN STANLEY HEBT NEMETSCHEK AUF 'OVERWEIGHT' (UW) - ZIEL 49 (56) EUR- MORGAN STANLEY HEBT SAP AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL-WEIGHT) - ZIEL 114 (118) EUR - RBC SENKT ZIEL FÜR MORPHOSYS AUF 113 (130) EUR - 'OUTPERFORM'- WDH/COMMERZBANK HEBT FRAPORT AUF 'HOLD' (REDUCE) - ZIEL 40 (59) EUR- WDH/COMMERZBANK SENKT LUFTHANSA AUF ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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