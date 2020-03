Um ein Ansteckungsrisiko mit dem Coronavirus zu minimieren werden nächste Woche (KW 13) die Schalter der mehr als 400 Postfilialen mit Plexiglas-Trennwänden ausgestattet. Aufrecht bleiben die bisherigen Regelungen für den Kundenkontakt in den Postfilialen: So dürfen sich nicht mehr als 3 KundInnen gleichzeitig in einer Postfiliale aufhalten, die "Husten- und Nies-Etikette" (in die Armbeuge) ist einzuhalten und ein entsprechender Abstand von mindestens 1 Meter zu halten. Auf ein Händeschütteln wird verzichtet. Die Österreichische Post ist nur mehr sehr eingeschränkt in der Lage, Brief- und Paketsendungen ins Ausland abzuleiten. Durch eine nahezu vollständige Einstellung des Flugverkehrs erfolgt seit heute für zahlreiche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...