Auf der Embedded World 2020 hatten wir die Möglichkeit, uns mit Boris Adlung, Vertriebs- und Marketingleiter von Rigol Technologies Europe, über die in China ansässige Messgerätefirma Rigol auszutauschen. Video Boris Adlung beantwortete Fragen wie: Hat das Corona-Virus Einfluss auf Entwicklung und Fertigung von Rigol-Messgeräten in China? Wie sieht die Verkaufsstrategie in Europa aus? Welche Bedeutung haben eigenentwickelte ASICs? Außerdem geht er ...

