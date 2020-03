Henkel verstärkt sein Engagement im Bereich Nachhaltigkeit: Bis 2025 sollen 100 Prozent der Verpackungen von Henkel recycelbar oder wiederverwendbar sein und das Unternehmen will die Menge an neuen Kunststoffen aus fossilen Quellen in seinen Konsumgüterverpackungen um 50 Prozent reduzieren. Außerdem möchte Henkel dazu beitragen, dass Kunststoffabfälle nicht in die Umwelt gelangen. Als globaler Konsumgüterhersteller will Henkel eine Kreislaufwirtschaft fördern - das bedeutet, dass Verpackungsmaterialien so lange wie möglich in den Wirtschaftskreisläufen bleiben und nicht in der Umwelt landen. Henkel ...

